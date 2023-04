A la Une . Combat en zone urbaine : Les gendarmes de la PSIG de Mayotte formés par les légionnaires

Une formation tactique a été dispensée aux gendarmes du Peloton de Surveillance et d’intervention de la Gendarmerie de Koungou à Mayotte.

Par P.J - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 10:35

La formation sous la thématique du combat en zone urbaine a été animée par les militaires du Détachement de la Légion Etrangère du 20 au 27 février, rapporte la Gendarmerie de Mayotte sur sa page Facebook.



Le combat en zone urbaine implique les progressions et franchissements en fonction de l’environnement, protection, mise en place d’appui.



Les gendarmes du PSIG, déjà formés à certains actes spécifiques, ont ainsi pu parfaire leurs connaissances grâce aux compétences largement reconnues des légionnaires.



Un moment d’échange qui a été unanimement apprécié et a permis de renforcer les liens entre les deux corps.



De nouvelles séances de formations sont prévues au deuxième semestre 2023.