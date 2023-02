Combani : Trois femmes condamnées pour avoir harcelé sexuellement un homme vulnérable

À Mayotte, trois femmes étaient jugées mardi 14 février par le tribunal correctionnel pour avoir harcelé sexuellement un homme décrit comme vulnérable, rapporte Mayotte Hebdo.



Les faits se sont déroulés entre décembre et mars 2020 à Combani au sein d’un régiment du service militaire de Mayotte. Dyslexique et inapte à vivre seul, le jeune homme a fait l’objet de harcèlement sexuel de la part des trois femmes. Durant plusieurs semaines, il aurait été caressé sur tout le corps dont le sexe en se laissant faire, a fait ressortir Chantal Combeau, la présidente du tribunal.



Loin de s’arrêter là, les prévenues ont fait humer une culotte à la victime alors qu’elle était filmée, avant de montrer les images à la propriétaire du vêtement et à différents membres de la structure.



Même après avoir reconnu les faits, les suspectes ont tenté de justifier leur geste. L’une d’elle a précisé que le jeune homme "un peu envahissant", et voulait sans cesse participer à leurs conversations. "On a fait ça pour rigoler, on ne pensait pas qu’il poserait problème", a-t-elle déclaré. "Je n’ai jamais touché son pénis", a soutenu l'une d'elle.



Les trois femmes ont été condamnées à 1500 euros d’amende et à effectuer un stage de citoyenneté de deux jours.