Colombie : Un homme lynché à mort après de fausses accusations sur les réseaux sociaux

Un homme a été lynché à mort dans la banlieue de Bogota par une foule qui l'accusait d'enlever des enfants, sur la base de fausses accusations relayées localement par les réseaux sociaux.



L'homme, ainsi que six autres personnes accusées "d'être responsables de la disparition et de l'enlèvement de mineurs" ont été attaqués par un groupe de "plus de 150 personnes" dans la localité de Ciudad Bolívar..



Des policiers se sont portés au secours des personnes attaquées, qui s'étaient réfugiées dans un immeuble, mais quand ils sont arrivés trois avaient été blessées, dont un plus grièvement qui est décédé durant de son transfert a l'hôpital.



Quatre policiers ont été blessés et huit des agresseurs ont été identifiés.



Cette "émeute" a pour origine une "rumeur" qui circulait depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux de la région à propos de "supposés enlèvements de six mineurs", que la police a démentie.