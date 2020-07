Société "Colo Apprenantes" : 30 séjours organisés au profit de 1092 enfants

Inscrit dans le plan "Vacances apprenantes", le dispositif de "Colos apprenantes" est un séjour de vacances identifié en tant qu'accueil collectif de mineurs dans le cadre de l'action sociale. Vendredi 24 juillet dernier, le préfet de la Réunion est parti à la rencontre des enfants du centre Jacques Tessier à la Saline les Bains afin de découvrir sur le "terrain" les activités qui leur sont proposées. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 16:02 | Lu 790 fois

Le dispositif "Colos apprenantes" s’adresse aux Collectivités Territoriales, aux intercommunlialités, aux établissements publics rattachés à une collectivité et aux associations qui peuvent proposer ce type de séjour. Les "Colos apprenantes" sont des séjours de vacances qui sont identifiés en tant qu’accueils collectifs de mineurs au sens du code de l’action sociale et des familles. Ils disposent d’un label spécifique délivré par l’Etat (direction de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale).



Les séjours de vacances doivent être organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment au regard de l’épisode de crise sanitaire que nous connaissons. Ces séjours proposent des formules associant apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable. Ce dispositif s’inscrit autant que possible dans le cadre d’une contractualisation avec les collectivités.



Les séjours proposés dans le cadre de ce dispositif doivent répondre à trois critères :



- Être organisés pendant les vacances de l’hiver austral;

- Se dérouler sur une période minimale de 5 jours, sur la Réunion;

- Accueillir des enfants âgés entre 3 et 17 ans.



Les publics ciblés prioritairement par ce dispositif sont les suivants :



- Les enfants de familles ayant perdu le lien avec l’école ;

- Les enfants issus de quartiers de la politique de la ville;

- Les enfants issus de zones rurales;

- Les enfants issus de familles isolées, monoparentales ou en situation socio- économique précaire;

- Les enfants en situation de handicap;

- Les enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.



Sur l'île de la Réunion, deux commissions de labellisation se sont tenues les 24 juin et 15 juillet derniers. À ce jour, 16 projets ont été labellisés pour un total de 30 séjours organisés sur l’ensemble de la période de vacances scolaires de l’hiver austral.



Le nombre prévisionnel d’enfants et de jeunes qui peuvent bénéficier du dispositif "colos apprenantes" s’élève pour le moment à 1092 enfants. Le montant total de l’aide financière de l’Etat s’élève à 721 500 euros. Le coût de participation restant à la charge des familles est très faible (en moyenne 15-20 euros pour un séjour de 5 jours).



Parmi les séjours labellisés, deux centres d'accueil peuvent être cités :



- Le Centre Jacques Tessier à la Saline les Bains qui permet d’accueillir 2 fois 18 jeunes par semaines sur 4 semaines sur la période allant du 20 juillet au 14 août 2020 ainsi qu’un chantier d’insertion spécifiquement mis en œuvre pour l’occasion au bénéfice de 18 jeunes d’une association sur 13 jours.



- La Maison Familiale Rurale de la plaine des palmistes (projet bilingue Cap connaissances) qui permet d’accueillir prés de 48 jeunes du 6 au 15 juillet pour un séjour anglophone destiné aux collégiens.















