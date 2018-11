Collusion ARS, departement et ... SANOFI

A MED’OCEAN, nous, association de professionnels de santé et d’usagers, travaillons inlassablement à la préservation d’une certaine qualité des soins, que nous lions étroitement à une indépendance avérée vis-à-vis de tous liens de pression qui puissent nuire à des décisions prises dans le seul intérêt des patients (vous pouvez retrouver nos actions sur https://www.medocean.re/ ). Nous pensons en effet que les liens avec, par exemple, l’industrie pharmaceutique, ne vont pas (cela est suffisamment démontré) dans le seul sens de soins de qualité aux patients.



C’est la raison pour laquelle c’est avec étonnement que nous avons appris que l’Agence Régionale de Santé (dont les soins de qualité aux patients sont justement la raison d’être, nous semble-t-il), en la personne de sa Directrice Générale, accepte de « parrainer hautement » (cf. doc en PJ) une manifestation sur la télémédecine dont deux des partenaires principaux sont le laboratoire SANOFI et la SIPR (grossiste importateur de médicaments à La Réunion).



Ne doutant pas que les nouvelles technologies puissent être bénéfiques pour la santé des populations, et à l’heure où le développement du Dossier Médical Partagé semble avoir sonné, nous sommes cependant très réservés sur les risques non complètement résolus à ce jour que ces innovations font courir à la préservation des données de santé de tous nos concitoyens. Y voir associés des fleurons de l’industrie pour laquelle, tout le monde le sait, les données de santé constituent un véritable Graal à conquérir (il en est de même pour les assureurs), inquiète au plus haut point les acteurs de santé (professionnels, usagers) que nous sommes.