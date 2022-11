Communiqué Colloque "Santé orale et Addictions"

Pour ce colloque à La Réunion, le choix a été fait d'une approche globale concernant l'impact des différentes consommations sur la sphère orale et les actions possibles de repérage, d'initiatives concernant l'organisation des parcours, de collaborations entre les acteurs, etc.

SAOME, Centre de Ressources et d’Expertise sur les usages et addictions, organise, en collaboration avec le RESPADD(1) et avec le soutien de l’ARS La Réunion le colloque « Santé orale et Addictions ».



A l’Akoya Hôtel, à Saint-Gilles les Bains

Le jeudi 03 novembre 2022, de 8h00 à 18h00



« La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé globale, du bien-être et de la qualité de vie, depuis la naissance jusqu’à un âge avancé. » (2)



Nombreux sont les liens existants entre d’une part la santé bucco-dentaire et d’autre part, la consommation de substances psychoactives, certaines addictions comportementales (telles que les troubles du comportement alimentaire), ou l’usage de plusieurs traitements dits de substitution. Pour autant, la prise en compte de la santé bucco-dentaire dans le cadre d’une prise en charge en addictologie, et inversement, des addictions en contexte de soins bucco-dentaires, reste complexe.



Ce colloque, à destination des acteurs et professionnels de santé, est organisé suite à la production par le RESPADD [4], du guide “Santé Orale et tabagisme” [5], et de la tenue d’un colloque sur le même thème en décembre 2021, en collaboration avec l’ASPBD (Acteurs de la santé publique bucco-dentaire) et le Collège national des chirurgiensdentistes universitaires en santé publique [6]



Depuis 2018, le RESPADD est soutenu par la Direction générale de la santé pour favoriser l’implication du chirurgiendentiste dans le repérage et la prise en charge du tabagisme.



Pour ce colloque à La Réunion, le choix a été fait d’une approche globale concernant l’impact des différentes consommations sur la sphère orale et les actions possibles de repérage, d’initiatives concernant l’organisation des parcours, de collaborations entre les acteurs, etc.



L’enjeu est d’améliorer la prise en charge et in fine la qualité de vie des usagers. Ceci grâce à la valorisation de la prise en charge multidisciplinaire, en faisant tomber les idées reçues, et en communiquant aux participants l’envie de s’engager dans l’accompagnement des usagers.



