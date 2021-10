A la Une . Collision sur la route des Tamarins : Un conducteur désincarcéré

Un accident impliquant une voiture et un fourgon a eu lieu ce lundi matin sur le pont de la ravine Trois-Bassins en direction du Nord. Par NP - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 06:53





Outre un véhicule en feu qui a nécessité le déploiement de deux engins des pompiers, les secours se sont rendus sur le pont de la Ravine Trois-Bassins pour un choc entre un fourgon et une voiture.



Le conducteur de la voiture, piégé, a été désincarcéré.







