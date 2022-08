La grande Une Collision moto/voiture mortelle à St-Philippe : L’automobiliste condamné à 6 mois de prison avec sursis

La moto est violemment entrée en collision avec une voiture dans un choc frontal. La passagère du deux-roues, médicalisée sur place, est décédée rapidement.Le pilote a succombé à ses blessures le lendemain transféré en urgence absolue au GHER de Saint-Benoit.Jugé pour homicide involontaire, l’automobiliste a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis. Dans son délibéré rendu ce jeudi, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a également prononcé une suspension de 6 mois de son permis de conduire.Le conducteur devra également verser plus de 30.000 euros de préjudices.