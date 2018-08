Collision maritime: A priori pas de défaillance de l'électronique du Puffin

La collision survenue entre le navire de l'armement ENEZ du groupe Reunimer et un cargo dans la nuit du mardi 7 août est entré au port ouest afin d'être mis en cale sèche.



Les équipes du port étaient à pied d'oeuvre tôt ce matin afin de sortir le "Puffin" de l'eau. Comme nous l'explique Pierre Dalèle, maître de port, les dégâts matériels importants ont entraîné une voie d'eau considérable, remplissant en partie le navire. Trop lourd en l'état pour la grue, un pompage a dû être entrepris avant de pouvoir le lever.



Les membres de l'équipage, qui sont fort heureusement saints et saufs, ont été pris en charge par une cellule médico-psychologique. Comme nous l'explique Philippe Guérin, gérant de l'armement ENEZ, si les premiers contrôles sur l'électronique de bord n'ont pas mis en évidence de défaillance, une enquête va être diligentée afin de connaître les causes de cette collision.