Collision entre un bus et un pick-up en Namibie : L’infirmier réunionnais condamné à 8 mois de sursis

Le 12 août 2017, le pick-up du Réunionnais a percuté un bus rempli de touristes. Une jeune Espagnole est décédée et une vingtaine de personnes ont été blessées. Par PB - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 21:50





Les faits se sont produits sur la route C44. L’homme au volant d’un pick-up de location a fait demi-tour alors que le bus tentait de le dépasser. Si le pick-up a fait plusieurs rotations, ses passagers, le couple et ses deux enfants sont sortis miraculeusement indemnes de la collision. Le bus s’est lui retrouvé sur le flanc. Une jeune espagnole est décédée, 15 autres touristes ont été grièvement blessés.







Les parents de la victime en dépit des difficultés de communication avec les autorités namibiennes étaient parvenus à renvoyer l’auteur de l’accident devant la justice française et s'étaient déplacés pour exprimer leur douleur.



Lors de ses réquisitions, le parquet avait demandé 12 mois de sursis et une suspension de son permis de conduire de 8 mois.



En plus d'une peine de sursis, l’infirmier du CHU de La Réunion a également été condamné à verser à chacun des deux parents 30.000 euros pour leur préjudice d’affection.

