Collision entre un TER et un car scolaire : Ce que l'on sait

Alors qu'un dernier point faisait état de 6 morts dans la dramatique collision entre un car scolaire et un TER, la préfecture des Pyrénées Orientales a annoncé vers 15h que le bilan de 4 morts était "inchangé pour le moment". Un bilan encore incertain compte tenu de l'état critique de plusieurs blessés. Hier soir, dix étaient en situation d'urgence absolue et 10 en urgence relative.



Le car a été percuté par le TER qui circulait à environ 80 km/h sur un passage à niveau.



Près d'une centaine de pompiers, une cinquantaine de gendarmes et 12 personnes du Samu ont été mobilisés, ainsi que quatre hélicoptère (deux de la sécurité civile et deux de la gendarmerie).



Les circonstances de la collision demeurent encore incertaines. Le passage à niveau où s'est produit l'accident est doté d'une signalisation automatique et de deux barrières. Des prélèvements doivent être effectués pour vérifier l'alcoolémie et la toxicologie du chauffeur du TER et de la conductrice du car, grièvement blessée.



Une enquête a été ouverte.