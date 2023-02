Faits-divers Collision entre un SUV et une moto sur le Boulevard Sud à Saint-Denis

Un accident s'est produit à la mi-journée sur le Boulevard Sud à Saint-Denis au niveau du siège de la Sécurité Sociale en direction de l'Ouest. Un SUV et une moto sont entrés en collision. Le conducteur du deux-roues, âgé d'une quarantaine d'années, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital. L'automobiliste ne souffre pas de blessures. La circulation a été fortement impacté le temps de l'intervention des secours puis des dépanneuses qui ont libéré la voie de droite peu avant 13 heures. Par LG - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 12:44