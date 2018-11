Colline des Camélias : Un mur prêt à s’effondrer

Les riverains de la Colline des Camélias à Saint-Denis montent et descendent la rue des Longoses quotidiennement. Hors, sur une longue portion de la route est érigé un mur en pierres de 50 mètres de long et huit mètres de haut qui fait peur. Difficile en effet de ne pas remarquer les minces poteaux en acier pressés contre le mur, comme pour l’empêcher de s’effondrer. Et il est bien là le problème.



Selon le Jir, le mur a été construit en 2012 par le promoteur SPAG dans le cadre du projet de la ZAC Colline des Camélias. Ce quartier devenu prestigieux où se trouvent de très belles maisons attire en effet les promoteurs. Mais alors que ce projet est en train de voir le jour, les habitants remarquent très tôt que ce premier mur, qui retient des tonnes de terre sur lesquelles doivent être construites des parcelles, présente des fissures.



Ce n’est qu’en 2016, l’avis d’experts ayant tardé, que la mairie prend un arrêté de péril ordinaire. Depuis, les propriétaires accusent SPAG qui lui accuse le constructeur. En juillet dernier, c’est un expert judiciaire qui rend son avis : il y a un risque élevé et des mesures doivent être prises. Mais voilà que le mur est soutenu par des barres et plaques de fer et la terre retirée. Une voie et un trottoir sont condamnés. Jusqu’à ce que le litige qui oppose le promoteur, le constructeur et l’assureur prenne fin. Un feu de signalement devrait être installé pour faciliter la circulation.