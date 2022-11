A la Une . Collégienne tuée à Tonneins : Le suspect mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre

Le suspect de 31 ans arrêté dans le cadre du meurtre de l’adolescente de 14 ans à Tonneins (Lot-et-Garonne) est passé aux aveux. Il a été retenu en détention en attendant sa comparution. Par L.S. - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 07:13

Suite à son interpellation, l'homme a été placé en garde à vue vendredi à 22h45. Il a affirmé aux enquêteurs "Je sais pourquoi vous êtes là" et a avoué le meurtre dans la foulée. Il a ensuite donné la localisation de l'endroit où il avait caché le corps de la jeune fille. Une maison abandonnée, route de Tauzinat, à Birac-sur-Trec, à quelques kilomètres au nord de Tonneins. Il a reconnu une agression sexuelle sur la petite fille.



C'est la mère de l'adolescente qui a signalé la disparition de sa fille vendredi à la mi-journée, ne la voyant pas rentrer du collège Germillac de Tonneins. Les images de vidéoprotection de la région ont été visionnées et les enquêteurs sont tombés sur une piste.



Selon les faits rapportés par la presse locale, sur ces images, on voit un véhicule, qui appartient à un homme connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et de vol. On aperçoit aussi la jeune fille monter dans la voiture. Grâce à ces premières informations, la police parvient à identifier le suspect.



Le propriétaire de la maison a été appelé sur place pour aider les enquêteurs. Ils devront déterminer si le meurtre s'est déroulé sur les lieux ou si le corps a été simplement déposé là.



À savoir que l'individu n'était pas inconnu de la justice puisqu'il avait été poursuivi, à l'âge de 15 ans, pour une agression sexuelle sur mineur, commise en 2006. Il avait été condamné à 15 jours d'emprisonnement à l'époque, a ajouté le procureur.



Selon le magistrat d’Agen, le but désormais est de comprendre comment et pourquoi ce crime a été commis. En attendant, la garde à vue du trentenaire a été prolongée.