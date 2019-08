Collège de St-Joseph : Un élève agresse son camarade à l'aide d'un objet contondant

Un collégien qui en agresse un autre. La scène s'est déroulée ce jeudi 29 août à Vincendo, Saint-Joseph. C'est lors d'une activité d'éducation physique et sportive organisée sur le parcours sportif à Langevin qu'un élève de 4ème a agressé son camarade de classe. L'agression s'est produite dans la matinée.



La victime, blessée avec un objet contondant, a été prise en charge par les secours et hospitalisée. "L'adolescent a été opéré d'urgence et tout s'est bien passé. Ses parents sont auprès de lui", relaye la page communautaire Mon Saint Jo. Des propos rassurants que les responsables de la page tiennent d'un membre de la famille de la victime.



Dans un texto envoyé aux parents (voir plus haut), la direction du collège indique qu'une "cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement et une réflexion sur la violence a été menée dans chaque classe en début d'après-midi."