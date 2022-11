A la Une . Collège Mille-Roches : Un enseignant menacé de mort par l’un de ses élèves

Un enseignant du collège Mille-Roches a été victime d’une agression le lundi 31 octobre dernier. La FSU-Réunion apporte son soutien à la victime et interpelle la rectrice. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 10:07



La FSU-Réunion apporte son "soutien total" à ce collègue :



La FSU-Réunion demande instamment à la Rectrice “de mettre en œuvre tous les moyens pour ramener l’apaisement et des conditions de travail sécurisées dans cet établissement”. Un enseignant a été menacé de mort dans sa classe par un élève de 6ème au collège Mille-Roches de Saint-André lundi 31 octobre.La FSU-Réunion apporte son "soutien total" à ce collègue : Ce n’est hélas pas la première fois que ce collège est le théâtre d’actes de violence . Les incivilités, les agressions verbales ou physiques ont amené les personnels à manifester leur désarroi l’année dernière déjà. Après l’agression de l’an dernier dans ce même collège, lors d’un échange avec les représentants du Rectorat, des promesses ont été faites. Si l’on peut se réjouir de la création d’un poste supplémentaire d’infirmière pour cette année, on ne peut que déplorer l’absence de mise en place des autres mesures préconisées”, déclare le syndicat.La FSU-Réunion demande instamment à la Rectrice “de mettre en œuvre tous les moyens pour ramener l’apaisement et des conditions de travail sécurisées dans cet établissement”.