Collège Joseph Bédier: reprise des cours ce lundi 30 avril

Suite au passage de la forte tempête tropicale Fakir, le collège Joseph Bédier a subi d’importants dégâts en raison du débordement de la Ravine sèche. Le jeudi 27 avril, une forte suspicion d’intoxication causée par les émanations de produits chimiques avait été constatée sur le site du collège.



C’est pourquoi, j’ai demandé à la société SUEZ de collecter en urgence ces produits potentiellement toxiques, préalablement conditionnés, ce samedi 28 avril à 16H. En effet, soucieux de préserver la santé des élèves et du personnel du collège, la mairie a posé comme condition préalable à la reprise de l’activité scolaire, le retrait de ces produits.



L’enlèvement de ces déchets s’est déroulé en présence du directeur de SUEZ, du Principal du collège, du chef de la police municipale de St-André, du directeur de l’éducation au conseil Départemental. Je me suis également rendu sur le site du collège pour m’assurer que les déchets incriminés étaient totalement retirés.



Je tiens à remercier la société SUEZ pour sa réactivité et son professionnalisme et le Département qui prend en charge la totalité du paiement de cette prestation.



La sécurité sanitaire des élèves et du personnel du collège étant assurée, la mairie, le Département et le rectorat ont collégialement décidé de la reprise des cours au collège Joseph Bédier ce lundi 30 avril 2018.