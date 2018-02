Collège Auguste Lacaussade: Le principal accusé de harcèlement sexuel et moral

Le principal du collège Auguste Lacaussade de Salazie fait l’objet d’une plainte et d’une enquête interne du rectorat, accusé d’harcèlement sexuel et moral. Propositions indécentes par textos, invitations à dîner mais aussi remarques sexistes … "Je propose, les femmes disposent" , ont notamment rapporté des témoins au Quotidien.



Selon les informations du journal, les premières accusations remonteraient à il y a deux ans. Ses problèmes relationnels avec les femmes s’intensifieraient en cas de refus de ces dernières. L’homme, dans l’établissement depuis 7 ans irait jusqu’à leur faire vivre un enfer.



Une trentaine de témoins ont été entendus par le rectorat. Le principal a été suspendu durant 4 mois le temps de l’enquête et réintégré depuis dans une ambiance délétère.

L'enquête de la gendarmerie ne fait que commencer. L'homme, également connu pour sa participation à la vie politique locale, risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende pour harcèlement sexuel.