Collège Amiral Bouvet : deux élèves de 6ème remportent le concours d'éloquence

Ce mardi 09 mai, le collège Amiral Bouvet organisait la 4e édition de son concours d'éloquence. Trente élèves volontaires issus de tous les niveaux se sont présentés en binôme pour défendre leur plaidoirie sur le thème de la Laïcité.



Pendant 3 mois, ils ont bénéficié d'une préparation avec des coachs en improvisation pour apprendre à maîtriser leurs capacités oratoires, leurs aptitudes à convaincre et à émouvoir un auditoire.



Au terme des interventions, le jury composé d'une enseignante du collège, d'un représentant de la Dac Réunion, de la coordonnatrice REP+ et de la présidente de l'Afect, Rolande Cazal, ont sélectionné le meilleur binôme de chaque niveau ainsi que la meilleure plaidoirie tous niveaux confondus. Résultat : c'est la classe 603 qui a remporté le concours ! Tous les orateurs sont repartis avec un bon d'achat à la Fnac et les grands gagnants ont obtenu une sortie pédagogique pour toute la classe.