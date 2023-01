Mayotte Collectif Ré-Ma : Agression violente et brutale d'un de nos compatriotes

Voici le communiqué du Collectif Résistance Réunion/Mayotte en action et du Collectif des Citoyens de Mayotte : Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 09:25

Nous, Collectif Ré-MaA et le Collectif des Citoyens de Mayotte, sommes choqués et révoltés par l'attaque brutale et violente subie par un joueur de handball lors d'un match à Bandrélé. Un de nos compatriotes à été une nouvelle fois la cible des criminels qui sévissent à Mayotte en tout impunité.



Le joueur a été gravement blessé avec une mâchoire fracassée pendant le trajet du retour dans un bus, et ce qui est encore plus alarmant, c'est que les médecins ont laissé le joueur rentrer chez lui dans cet état, sans prendre en compte le traumatisme et les blessures qu'il a subi.



Nous condamnons fermement cette attaque brutale et violente et exigeons que la Ligue de Handball de Mayotte et le Centre Hospitalier de Mayotte de prendre leurs responsabilités individuelles dans cette affaire.



La famille de la victime a du payer le billet d'avion afin qu'il soit transférer à la Réunion pour avoir les soins appropriés. C'est inacceptable que les joueurs mahorais soient traités de cette manière alors que les personnes en situation irrégulières sont pris en charge en cas d'évacuation sanitaire.

Nous exprimons notre soutien à la famille du joueur et espérons qu'il se rétablira rapidement de ses blessures.