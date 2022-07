A la Une . Collectif Mayotte en SousFrance : "Quel signal vous voulez envoyer a vos compatriotes mahorais et réunionnais ?"

Le Collectif Mayotte en SousFrance interpelle Cyrille Melchior suite à la signature d’une convention en faveur d’un projet d’amélioration des structures en eau en Grande Comore. L’association regrette le soutien de La Réunion et de l’État envers un pays qui ne respecte pas la France et La Réunion et dont les ressortissants participent à la mauvaise image des Mahorais. Par NP - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 07:48

Le communiqué:



Vous oubliez que ces mêmes personnes viennent de manière illégale dans le territoire de la République, insulte nos valeurs républicaines et ose affirmer publiquement que nos départements "Mayotte et La Réunion" leur appartiennent, car c'est comorien" ! Quel signal vous voulez envoyer à vos compatriotes mahorais et réunionnais en faisant cela ?



Ceux qui détruisent le vivre-ensemble réunionnais en faisant passer les Mahorais pour les auteurs de tous les maux des Réunionnais, ceux qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de notre pays à savoir la régularité de leur situation administrative en 2015 tous comme en 2022 où des sportifs comoriens n'ont pas voulu quitter notre territoire afin de rentrer chez eux.



Je vous rappelle que vous avez été élu pour venir en soutien et améliorer le cadre de vie de vos compatriotes. Beaucoup de quartiers réunionnais sont délaissés et les associations ont du mal faute de moyen financier pour déployer leurs actions.



Il faut arrêter de jouer aux copains avec un gouvernement qui ne respectent pas notre pays, notre souveraineté nationale et nos compatriotes.



Le Département doit agir en faveur de la population réunionnaise et non aider un pays qui insulte notre pays.