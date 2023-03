Rubrique sponsorisée Collectes massives de textiles avec "Ti Tang Récup"

Vous souhaitez vous débarrasser de vos textiles, linges et chaussures (TLC) usagés ?



Ces actions nous permettent ainsi d'œuvrer pour l'Économie Sociale Solidaire et Circulaire sur notre territoire et de créer de l'emploi dans l'Insertion par l'Activité Economique.

L’association Ti Tang Récup se charge de collecter, trier puis valoriser ces différentes matières pour leur donner une seconde vie. Grâce à l’engagement de tous, ce sont plus de 300 tonnes de textiles qui sont collectées chaque année sur le territoire de la CIVIS.

Saint-Pierre : Parking du Centre Commercial GRAND SUD

Le vendredi 21 avril 2023



Le vendredi 22 septembre 2023 (Semaine européenne du développement durable)



Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023 (La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) Consultez le calendrier des COLLECTES MASSIVES DE TEXTILES par secteur, organisées sur le territoire de la CIVIS.