Collectes de sang pour le mois de Juin 2019

Lundi 3 juin 2019 jusqu’à 12h30 à la mairie annexe de La Saline Les Hauts Mercredi 5 juin 2019 de 8h30 à 12h30 à la Mairie Annexe de Saint-Gilles-Les-Hauts Jeudi 6 juin 2019 de 8h à 13h à la Salle de Conférence de Saint-Paul (front de mer) Mercredi 12 juin 2019 de 8h30 à 12h30 à la Mairie Annexe de Saint-Gilles-Les-Hauts Lundi 17 juin 2019 de 8h30 à 12h30 à la Mairie Annexe de Bois-de-Nèfles



L’Établissement Français du don de sang organise plusieurs collectes du lundi 3 au lundi 17 juin 2019.À noter que le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang. Quelques minutes de votre temps peut sauver une vie ! On compte sur vous !