A la Une .. Collectes de sang : Baisse des dons en avril, l'EFS appelle les citoyens à se mobiliser

L'EFS appelle à la mobilisation pour le don du sang alors que le mois d'avril a été marqué par une baisse de la fréquentation. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 09:24

Le communiqué :



A l’approche du mois de mai, marqué par plusieurs fériés propices à de longs ponts, l’EFS La Réunion – Océan Indien appelle à nouveau les citoyens à se mobiliser pour traverser cette période sensible.



Le niveau de réserves a été fragilisée par la baisse de la fréquentation des collectes tout le mois d’Avril. Les épisodes infectieux (grippe saisonnière) touchent fortement les donneurs, qui sont alors contre-indiqués temporairement au don.



Les réserves en plaquettes sont impossibles à constituer à l’avance : ce produit, fabriqué à partir des dons de sang est vital pour les malades ou les blessés en situation hémorragique mais il a une durée de vie de seulement 7 jours.



Pour se rendre dans un lieu de don, seul, entre amis ou en famille, il suffit de prendre rendez-vous sur



Renseignements au 0262 90 53 92



