Collectes de déchets interrompues dans l'Ouest

Nous informons les habitants et les professionnels que nous n'avons pas pu terminer tous les circuits de collectes de déchets prévus ce jour aux calendriers. Les camions bennes et les cachalots pleins ne peuvent en effet être vidés notamment à la décharge de la Rivière St Etienne, à cause des barrages.





Nous demandons aux usagers de : - rentrer leurs bacs

- se tenir informés via notre appli mobile TCO Agglo, notre site internet et nos réseaux sociaux.



sur le site internet du TCO : www.tco.re

sur Facebook

sur Twitter Nous sommes donc dans l'impossibilité de poursuivre et d'envisager d'autres collectes tant que nous n'aurons pas vidé tous nos camions de collecte.