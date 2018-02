Collecte exceptionnelle des bacs verts sur Cilaos

La CIVIS tient à informer les habitants de la commune de Cilaos qu’une reprise de la collecte des bacs à ordures ménagères résiduelles, bacs verts aura lieu à compter de ce jeudi 8 février 2018 et ce sous réserve du maintien des convois sur la route de Cilaos.



En effet, des convois sont prévus pour permettre la circulation des poids lourds.



Il vous est donc demandé de sortir votre bac vert et de vous tenir informé.



La CIVIS rappelle que ces collectes sont soumises au maintien des convois sur la Route Nationale 5 et que leurs dates pourront être modifiées en fonction des aléas météorologiques.





Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert de la CIVIS : 0800 501 501