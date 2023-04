Communiqué Collecte et traitement des déchets en Outre-mer : Carenco demande aux éco-organismes se mettre à niveau rapidement

Comme l’a souligné le récent rapport du Sénat sur la gestion des déchets en Outre-mer, les territoires ultramarins accusent un retard important. Le ministre délégué Jean-François Carenco demande aux éco-organismes se mettre à niveau rapidement Par N.P - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 18:55

Le communiqué :



Le ministre délégué chargé des Outre-mer a réuni à Paris ce jeudi 6 avril les éco-organismes chargés par l’Etat de financer et d’organiser la collecte et le recyclage des déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), tels que les produits électroniques, les meubles, les piles, ou encore les emballages.



En présence du cabinet de la Secrétaire d’État à l’Ecologie, Bérangère Couillard, du Directeur Général de la Prévention des Risques (DGPR), des représentants de l’ADEME et des représentants des préfectures des territoires concernés, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux de la gestion des déchets concernés par une filière REP en outre-mer.



En effet, comme l’a souligné le récent rapport du Sénat sur la gestion des déchets en Outre-mer, les territoires ultramarins accusent un retard important.



La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de février 2020 a prévu que tous les éco-organismes élaborent au plus tard en 2023 un plan d’action pour faire progresser la collecte et le recyclage des déchets concernés par une filière REP en outre-mer d’ici 3 ans.



A l’occasion de cette réunion, le ministre Jean-François Carenco a constaté que la majorité des projets de plans d’action préparés par les éco-organismes sont d’une qualité insuffisante et que la concertation avec les collectivités territoriale d’outre-mer mérite d’être renforcée.



C’est pourquoi le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco et la Secrétaire d’État à l’Ecologie Bérangère Couillard, ont demandé aux éco-organismes de réviser d’ici cet été l’ambition de leurs plans d’action en concertation avec les collectivités d’outre-mer. Les ministres ont également annoncé la publication d’un nouveau guide de l’ADEME pour accompagner cette démarche.