A la Une . Collecte des déchets à Saint-Joseph : Les salariés de Derichebourg OI en grève

Un mouvement de grève touche actuellement la société Derichebourg Océan Indien. Les salariés grévistes déplorent de mauvaises conditions de travail. Par PB - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 11:20





Un mouvement de grève "interne à la société Derichebourg", rappelle-t-on à la CASUD Les salariés de Derichebourg Océan Indien, entreprise responsable de la collecte des déchets sur les communes de Saint-Joseph et Saint-Philippe sur le territoire de la CASUD, sont entrés en grève illimitée depuis ce mardi.La trentaine de salariés sur le site de Saint-Joseph dénoncent de mauvaises conditions de travail. Camions en panne, qui fuient et laissent s'écouler du "jus de poubelle" constituent un risque sanitaire, rappelle Vincent Rebecca de la CGTR."Quelques camions conduits par des prestataires extérieurs et les non grévistes sortent", indique le représentant CFTC au sein de l'entreprise. La collecte des déchets se trouve donc perturbée à Saint-Joseph. Des perturbations depuis plusieurs semaines dans le ramassage des déchets qui s'expliquent par les camions en panne mais aussi les différents mouvements de grève contre la réforme des retraites, précise le syndicaliste.Les négociations ont commencé ce jour. Les grévistes espèrent également obtenir une audience auprès de la commune et de l'intercommunalité.Un mouvement de grève "interne à la société Derichebourg", rappelle-t-on à la CASUD alors que le Tampon et l'Entre-Deux avaient fait le choix d'une collecte en régie.