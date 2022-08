Collecte des déchets : Un ripeur aspergé d'huile de vidange

Ce jeudi 11 août 2022, en tournée de collecte des déchets, un ripeur a été aspergé de la tête aux pieds par des huiles de vidange qui étaient cachées dans un box en béton dédié aux encombrants. Ses yeux et ses voies respiratoires n’ont pas été atteints mais certaines parties de sa peau font l’objet de démangeaisons.



Au vu de l'incident, le TCO demande aux usagers la plus grande attention concernant les déchets présentés à la collecte :



"Ce type d’incident doit absolument être évité ! Le risque est environnemental et surtout humain. Pour le respect de toutes celles et ceux qui assurent le service public, nous vous demandons de respecter ces consignes de tri et de sécurité".



Pour rappel, les huiles de vidange ne sont pas acceptées lors des collectes. En temps normal, elles sont acceptées dans les déchèteries mais malheureusement elles ne sont plus acceptées pour le moment, en raison du trafic maritime toujours ralenti à cause de la crise sanitaire.



De ce fait, les usagers sont exceptionnellement et temporairement invités à les stocker chez eux, jusqu’au retour à la normale de la situation et peuvent également se renseigner auprès des revendeurs.



Les consignes dédiées à la collecte des encombrants



Les “encombrants” sont les déchets volumineux, comme : les meubles, les tapis et autres revêtements de sols, vitrage, volets, robinetterie, lavabos, ferrailles, tuyaux, gros morceaux de plastique, gros ustensiles de cuisine, vélos, etc.



Attention : les pneus, gravats, DEEE (Déchets d’Équipements Électrique et Électronique), carreaux de plâtre et déchets toxiques (huiles de vidange, peintures, batteries etc.) ne sont pas acceptés lors des collectes en porte à porte.