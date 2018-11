Collecte des déchets: La reprise commence dans l'Est et dans l'Ouest

Dans l'Est, la Cirest informe que la collecte des bacs gris reprendra ce lundi 26 novembre, conformément au calendrier en vigueur, si les conditions de circulation le permettent.



Compte tenu de la situation exceptionnelle, la collecte du bac jaune de ce lundi ne sera pas assurée.



Par ailleurs, la collecte de rattrapage des bacs gris normalement collectés le vendredi, qui n' a pas pu être terminée ce samedi, sera poursuivie ce lundi.



Dans l'Ouest, le TCO informe que les ordures ménagères (bacs bleus, verts et gris uniquement) des particuliers et des professionnels seront collectées dès 3 heures du matin, à compter de cette nuit.



Ces collectes qui s'effectueront jusqu'à 8h30, seront donc étalées sur la semaine, conformément aux calendriers.



Compte tenu des urgences en termes de salubrité, tous les moyens de collecte de bacs seront affectés aux ordures ménagères. Il n'y aura donc pas de collecte sélective (bacs jaunes) et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Les déchèteries seront fermées au public ce lundi 26 novembre.



Les camions à grappins effectueront également les tournées de collectes des déchets végétaux et encombrants en respectant également les calendriers de collectes.