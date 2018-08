Collecte de sang à Saint-Gilles-les-Hauts : mobilisez-vous !

En cette période de vacances scolaires et de future rentrée, les collectes de sang connaissent une baisse de fréquentation. L’Établissement Français du Sang (EFS) organise donc les lundi 20 et mardi 21 août prochains une collecte à la Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts. De 8h30 à 12h30.C’est donc le moment de vous mobiliser ! L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie de ce type de produits est courte. Cinq jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.Il faudrait 120 dons quotidiens pour répondre aux besoins des malades. Surtout qu’aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.L’EFS espère aussi une mobilisation massive d’ici la fin août. Un bon geste à accomplir. Comme l’opération réussie menée le 6 août dernier à Saint-Paul à la Mairie annexe de Bois de Nèfles. Un vrai succès avec 47 donneurs et 34 poches recueillies. Aux Saint-Paulois de Saint-Gilles-les-Hauts de faire mieux !