Collecte de proximité des DEEE pour le mois d’octobre



La Cirest met à la disposition des habitants de son territoire (Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie) des bennes de collecte pour les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, « tout objet qui fonctionne

sur pile, secteur ou batterie »).



Les derniers mercredis du mois, suivant un planning, de 9H00 à 17H00, les habitants peuvent venir déposer gratuitement leur appareil électroménager électrique ou électronique hors d’usage. Sur place ils seront accueillis par les ambassadeurs de l’Environnement, qui contrôleront les déchets ramenés.



Les prochaines bennes seront positionnées :



MERCREDI 23 OCTOBRE 2019



SAINT-ANDRÉ

Bras des Chevrettes, parking de l’école



SAINT-BENOÎT

La Confiance, lotissement Castors, allée des Cocos en face chemin Vétyvers



MERCREDI 30 OCTOBRE 2019



BRAS-PANON

Rivière du Mât les Hauts, parking de la mairie annexe





Pour rappel, les DEEE ne sont plus collectés en porte à porte. Ce sont les producteurs des matériels électriques et électroniques qui ont la responsabilité du traitement de ces déchets. Les distributeurs ont l’obligation de reprise gratuite des vieux appareils lors d’un

nouvel achat. Le client peut remettre son ancien matériel électrique/électronique hors d'usage lors de l’achat d’un appareil neuf identique. Les distributeurs sont dans l’obligation de le reprendre.



Les habitants peuvent également déposer leurs DEEE dans l’une des déchèteries de la Cirest, dans les points de collecte des distributeurs pour les petits équipements (meubles de collecte en magasins) ou à la Ressourcerie Léla basée à Bras Fusil (Saint-Benoît) s’ils sont encore en bon état.



A La Réunion, ces déchets sont traités par la société RVE (Réunion Valorisation Environnement), qui assure leur démantèlement en vue de valoriser les différents composants. En 2018, la Cirest a réceptionné 874 tonnes de DEEE en déchèterie.



Autrement, les habitants peuvent également faire réparer leurs appareils chez un professionnel spécialisé (un guide des réparateurs d’appareils électroménagers est mis en ligne par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur le site



