Collecte de jouets à La Possession : offrons un Noël à tous les enfants !

À savoir :

En offrant ces cadeaux aux enfants, vous avez aussi l’opportunité de bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % de la valeur du don.

Il vous suffira juste de présenter votre facture au Centre Communal d’Action Sociale qui pourra vous produire une attestation à fournir comme justificatif lors de votre prochaine déclaration d’impôts.

+ d’infos : 0262 71 10 90

Il faut savoir que tout au long de l'année, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de La Possession accueille des familles qui ont du mal à faire face à leurs charges (factures impayées, surendettement, expulsion,…).À l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville organise une opération de solidarité en direction des familles les plus défavorisées de la commune : un Noël Solidaire le samedi 16 décembre 2017.L'objectif est d'offrir un moment de bonheur et de bien-être à ces familles qui sont en difficulté tout au long de l'année, en leur permettant de partager un moment convivial.Plusieurs ateliers leur sont proposés, ainsi qu'un goûter pour parents et enfants. Et cerise sur le gâteau, le Père Noël leur fera une petite visite, il se fera une joie de remettre des cadeaux aux enfants sages !La commune fait appel à la générosité des Possessionnais (et pourquoi d'autres contributeurs…) pour leur offrir des cadeaux. Ces cadeaux sont destinés à des enfants de 3 mois à 11 ans. Les jouets peuvent être neufs ou en très bon état.Vous pouvez aussi leur confier vos livres non utilisés : ils seront également redistribués aux enfants en fonction de leur âge !