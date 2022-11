Collecte de don de sang au Port

Chaque année, prés 10 000 malades à La Réunion sont soignés grâce aux dons de sang. Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins.Deux collectes mobiles de sang sont organisées par l’EFS ( Établissement Française du don de Sang) le vendredi 4 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 et samedi 05 novembre 2022 de 9h à 15h place des cheminots – place du marché forain, le Port.Une heure de votre temps et 10 minutes de prélèvement, c’est un geste essentiel et généreux. C’est une bonne action qui participera à sauver trois vies.Pour connaitre votre éligibilité au don de sang, connectez-vous sur le site de l’ EFS