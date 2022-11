Communiqué Collecte Nationale 2022 des Banques Alimentaires : "Un temps fort de solidarité du grand public avec les plus fragiles"

La Banque Alimentaire des Mascareignes organise sa 38e Collecte Nationale. Par N.P - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 15:39

Le communiqué :



Le samedi 26 novembre 2022, la Banque Alimentaire des Mascareignes organise dans plus de 50 magasins tout autour de l’île, sa 38ème Collecte Nationale. Au national, comme localement, la demande d’aide alimentaire est en hausse de 9% - 200 000 personnes supplémentaires accueillies en 6 mois - et dans un contexte de crise du pouvoir d'achat et de crise énergétique, le premier réseau d’aide alimentaire en France appelle à l’engagement tous les acteurs des filières alimentaires : agriculteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs publics. Tous ces acteurs sont unis dans un élan de solidarité nationale pour lutter contre la précarité alimentaire à laquelle sont confrontés les 130.000 bénéficiaires que le réseau soutient désormais à La Réunion avec un maillage de 45 associations partenaires locales.



Collecte Nationale 2022, un défi pour la générosité à La Réunion



Chaque année la Collecte Nationale permet de distribuer environ 10% des 264 millions de repas destinés aux personnes accueillies à l’aide alimentaire. Exceptionnelle par son organisation et son déroulement, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires sera, cette année (plus que toute autre), un défi contre la précarité alimentaire. En 2021, la Banque Alimentaire des Mascareignes avait collecté, en une seule journée, l’équivalent de 100.000 repas. La solidarité de chacun est indispensable. Pour y participer, les gilets orange de la Banque Alimentaire des Mascareignes seront bien visibles devant vos enseignes.



La collecte sur internet avec MonPanierSolidaire.org



En complément de la collecte de produits en magasins, la générosité des Français pourra s’exprimer sur la plateforme de dons en ligne www.monpaniersolidaire.org pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se rendraient pas en magasin de participer à la Collecte Nationale.



Cette année, les internautes ont la possibilité de composer des paniers qui correspondent aux besoins des personnes : kit hygiène, kit petit-déjeuner, produits bébé, pack étudiant, courses familiales, panier familles nombreuses. Ce don financier consacré à l’achat de denrées sera complété par des grandes marques partenaires (Barilla, Bonduelle, Elle&Vire, Fleury Michon, Fol Epi, Herta, Kellogg’s, Mont Cayol, Petit Navire, Reitzel, Saint-Môret) qui feront don aux Banques Alimentaires de produits.