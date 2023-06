La grande Une Collaboration marron entre les maires Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet : L'affaire rejugée en appel ce matin

Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis, et Patrick Malet, son successeur, ont été condamnés en avril 2022 à 5 ans d'inéligibilité pour l'exercice de façon irrégulière de la fonction de maire par le premier et complicité par le second. Ils ont en revanche été relaxés des faits de prise illégale d'intérêts. L'affaire revient devant la cour d'appel ce jeudi. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 06:42





Car trois mois après son élection en mars 2014, contraint par une décision de justice prononçant une inéligibilité de trois ans, il avait passé son écharpe à son adjoint. Cyrille Hamilcaro est ainsi soupçonné d'avoir gardé la mainmise sur la gouvernance de la municipalité. Patrick Malet est poursuivi pour complicité. Cyrille Hamilcaro a-t-il été un maire de fait ? Poursuivi pour prise irrégulière de la fonction de maire entre 2014 et 2016 , l'ancien édile de Saint-Louis va devoir, ce jeudi, répondre une nouvelle fois à cette question devant les magistrats de la cour d'appel.





L’épouse de Cyrille Hamilcaro, poursuivie pour recel de biens pour prise illégale d’intérêts pour avoir été nommée directrice du cabinet du CCAS, sera également sur le banc des prévenus. Son avocat avait convaincu les premiers juges que le contrat de sa cliente était postérieur à la période de prévention que le tribunal devait juger.



Pour sa défense en première instance, "un bato fou procédural", Cyrille Hamilcaro avait fait valoir que bien que judiciairement écarté, il était tout de même souvent sollicité par les élus sur le terrain ainsi que par les autorités de l'Etat. Le maire déchu avait gardé son téléphone portable de fonction, une des preuves pour le parquet qu'il exerçait de façon marron son mandat, utilisant Patrick Malet tel "un pion", avait fustigé la procureure de la République, Caroline Calbo. Ce dernier régulièrement élu par le conseil municipal de l'époque avait plaidé par la voix de son avocat "une erreur d'analyse juridique, la date et le lieu précis des faits reprochés n'étant pas suffisamment précis". L'épouse de Cyrille Hamilcaro, poursuivie pour recel de biens pour prise illégale d'intérêts pour avoir été nommée directrice du cabinet du CCAS, sera également sur le banc des prévenus. Son avocat avait convaincu les premiers juges que le contrat de sa cliente était postérieur à la période de prévention que le tribunal devait juger. Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet avaient été relaxés des faits de prise illégale d'intérêts mais condamnés pour l'exercice irrégulier des fonctions de maire : 12 mois de prison à effectuer sous surveillance électronique et 5 ans d'inéligibilité pour le premier, 20 000 euros d'amende pour le second et la même peine d'inéligibilité. L'association Anticor est partie civile dans ce dossier.