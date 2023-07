A la Une . Colis suspect au Leclerc Les Terrass de Saint-Joseph : Opération de déminage

Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 19:10





Voici le communiqué de E.Leclerc :



Les secours et une équipe de déminage ont été déployées mardi en fin d'après-midi au niveau du parking du Leclerc Les Terrasses de Saint-Joseph. Une alerte au colis suspect a obligé les autorités à évacuer le centre commercial en fin de journée. L'opération s'est achevée en début de soirée vers 18h30. La valise abandonnée aurait été vide, a indiqué la direction du centre commercial à Mon Saint-Jo A 16h, une valise suspecte a été identifiée près d'une poubelle sur le parvis du centre commercial Les Terrass. Pour des raisons de sécurité et par vigilance, le centre commercial (boutiques + hypermarché) a été évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place. Une équipe de démineurs est arrivée à 18h pour examiner la valise. Après vérification, la valise était vide et ne présentait aucun danger. Périmètre de sécurité levé, le centre commercial a rouvert ses portes aux clients à 18h35 en toute sécurité.