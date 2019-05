La grande Une Colis piégé à Lyon : La Police diffuse la photo du suspect

Selon les premières informations, un colis piégé aurait explosé angle rue Victor Hugo et rue Sala dans le deuxième arrondissement de Lyon, vers 17h30 (heure métropole). Il s'agirait d'un sac de voyage.



Il y aurait 8 blessés légers dont un enfant, selon la police. Ces blessés seraient touchés notamment aux membres inférieurs. Pour l'heure, aucun pronostic vital n'est engagé.



Le quartier est bouclé. De nombreuses forces de l'ordre continuent de converger vers les lieux. Selon les informations du journal lyonnais Le Progrès, le colis, rempli de clous, vis et boulons était posé dans la rue. Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site.



" Il y a eu une attaque à Lyon (...) il ne m'appartient pas d'en faire le bilan, mais a priori, aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles", a déclaré le président de la République Emmanuel Macron.



Un homme est activement recherché. L'analyse des caméras de vidéo surveillance montre un homme à vélo qui se serait arrêté à hauteur de la boulangerie devant laquelle il a déposé un sac, avant de quitter les lieux.

19H30, le bilan dressé par le président de la métropole lyonnaise, David Kimelfeld, fait état de 11 blessés légers , des personnes essentiellement touchées aux jambes par des éclats de boulons. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie.



Le ministre de l'Intérieur s'exprime pour la première fois par le biais d'un tweet : "Suite à l’explosion survenue à Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels. Je suis la situation en lien avec le préfet du Rhône et le parquet", signale Christophe Castaner. Le ministre se rend immédiatement à Lyon.



L'enfant qui a été blessé est âgé de 8 ans, il s'agit d'une fillette. Les autres personnes blessées ne faisaient que se promener dans cette rue très passante du centre ville, affirme le président de Lyon Métropole. Preuve que la probable bombe artisanale avait été posée là pour faire un maximum de victimes.

A 20H (métropole), des rumeurs circulent concernant d'autres explosions à Lyon, ce qui oblige le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a démentir ces informations.



​21H, la Police nationale diffuse l'image montrant l'individu qui a déposé ce sac contenant une bombe artisanale. Il s'agit d'une image issue des caméras de vidéosurveillance disposées dans le centre ville de Lyon. Les forces de l'ordre tentent de retracer le parcours de l'auteur présumé de cet attentat. Son visage est partiellement masqué par un foulard de couleur verte, il porte des lunettes de soleil. Il a été vu à vélo, en train de déposer le colis deux minutes avant qu’il n’explose.



A 22H10 (00H10 Réunion), le chef de l'Etat s'exprime à nouveau via les réseaux sociaux : "Ce soir je pense aux blessés de l’explosion de Lyon, à leurs familles touchées par la violence qui s’est abattue sur leurs proches dans la rue, et à tous les lyonnais. Nous sommes à vos côtés", tweete Emmanuel Macron.



