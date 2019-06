Colis piégé Lyon: Le suspect avoue, il est mis en examen et placé en détention provisoire

Mohamed Hichem Medjoub, jeune Algérien de 24 ans, suspecté d'être l'auteur du colis piégé faisant 13 blessés à Lyon, a été interpellé lundi Après avoir nié les faits, il est finalement passé aux aveux mercredi. "L'homme a reconnu avoir confectionné la bombe artisanale et indiqué avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste Daech", précise L'Express.Le juge d'instruction de Paris l'a alors mis en examen pour "tentative d'assassinats terroristes", "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "fabrication, détention, et transport d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste".Il a été placé en détention provisoire. Les gardes à vue de ses parents et son frère ont quant à elles été levées jeudi, manque d'éléments incriminant.