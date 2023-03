A la Une . Colis entre particuliers vers La Réunion : L'allègement de l'octroi de mer est prévu en avril

Le ministre chargé des Outre-Mer avait affirmé lors de l'Oudinot de la vie chère que la franchise de l'octroi de mer pour l'envoi de colis entre particuliers vers La Réunion allait passer de 205 à 400 euros. Un changement très attendu par les Réunionnais de chaque côté de l'hémisphère mais qui se faisait attendre. Les douanes vont communiquer dès la semaine prochaine sur les modalités de cette évolution. Par Baradi Siva, Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 14:09





Ce qui veut dire concrètement qu'un particulier qui envoie un colis d'une valeur inférieure à 400 euros à un autre à La Réunion n'aura pas à payer d'octroi de mer. Les services des Douanes présenteront prochainement l'ensemble des conditions dans lesquelles ce changement s'applique. C'était l'une des grandes annonces de Jean-François Carenco lors de l'Oudinot de la vie chère en fin d'année dernière . Le ministre chargé des Outre-mer avait annoncé une élévation de la franchise de l'octroi de mer pour les colis entre particuliers en direction de La Réunion et des autres territoires ultra-marins. Celle-ci passera de 205 euros actuellement à 400 euros.

Cette modification de la législation tarifaire était inscrite dans le projet de loi des finances voté en fin d'année dernière et promulgué dans le Journal Officiel mais n'était pas encore appliquée.



Les Douanes expliquent que les textes de loi prévoyaient une application au 1er avril 2023. La Direction générale des Douanes et Droits indirects assure avoir mis à profit ce laps de temps pour "reparamétrer les applications douaniers de non taxation."