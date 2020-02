Colis de et vers la Chine : La Poste de La Réunion apporte des précisions

Ce jeudi 20 février, le service client de la Poste (au niveau national) informait ses clients qu’il n'est plus possible d'envoyer des courriers et colis à destination de la Chine.



Une restriction prise en raison de la diminution des liaisons aériennes entre la Chine - où sévit le coronavirus - et le reste du monde.



"En conséquence de la crise liée au Covid-19, nous ne trouvons plus de capacités aériennes à destination de la Chine. Depuis le 17 février, les envois de lettres et de Colissimo vers la Chine sont temporairement suspendus. Les flux import sont eux maintenus. Les équipes restent attentives aux opportunités durables de reprise du trafic", affichait hier la direction de la Poste.



À La Réunion, la même politique est en vigueur, nous confirme la direction régionale de La Poste. "La suspension ne concerne que le flux vers la Chine", précise la direction de La Poste Réunion.



Rappelons que depuis le 8 février, Air Austral a suspendu ses vols de et vers la ville de Canton. La compagnie régionale a même décidé de prolonger la mesure jusqu’au 30 juin 2020.