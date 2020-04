Colipays envoie 400 colis-merci à l'équipe du professeur Raoult

Ce sont pas moins de 400 colis emplis de douceurs réunionnaises qui partiront en fin de semaine vers l'institut d'infectiologie du professeur Raoult à Marseille. Marseille, Frédéric Faby en est natif, c'est d'ailleurs à l'hôpital de la Timone qu'il a fait ses études de pharmacie. Ses connaissances en pharmacologie le convainquent que le professeur Raoult est dans le vrai, lorsqu'il préconise un traitement massif et précoce à l'hydroxychloroquine.



"Marseille, c'est ma ville, j'y suis né. Colipays apporte son soutien à ceux qui cherchent des solutions, qui défendent leurs opinions et le plus grand nombre. Il est important que la France ait en son sein des personnes comme le professeur Raoult, des personnes engagées. Nous allons apporter du soleil de La Réunion au coeur de tout le personnel de l'institut de recherche en infectiologie de Marseille.", explique celui qui est à La Réunion depuis 30 ans, date de création de Colipays.



Interrogé sur le coût de l'opération, Frédéric Faby explique seulement que les colis seront envoyés gracieusement par Chronopost, en soutien à son partenaire historique. Les colis, contenant ananas, avocats, chocolats et confitures, seront livrés lundi 6 avril aux 400 personnes de l'équipe du professeur Raoult, des administratifs aux chercheurs.