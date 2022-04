Colimaçons : des travaux pour moderniser le réseau d’eau potable

Si vous résidez à Colimaçons, vous avez sans doute remarqué quelques perturbations au niveau de la circulation en semaine… Pas d’inquiétude, c’est temporaire et surtout c’est pour la bonne cause ! Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) réalise actuellement des travaux de modernisation des réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales sur la Route Départementale 12. Concrètement, l’entreprise chargée des travaux remplace toutes les canalisations sur plus de 4km par un matériel plus adapté.



Le réseau d’eau potable était sous-dimensionné pour les besoins actuels. Cette vétusté du réseau entraînait des fuites d’eau récurrentes sur la chaussée et générait de nombreux travaux de réparation.



Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, accompagné des élus et des services de la Ville, a tenu à informer les habitants lors du premier rendez-vous citoyen organisé dans le quartier pour présenter les travaux et échanger avec les habitants. Les représentants du TCO ont expliqué comment les travaux allaient se dérouler. L’entreprise chargée des travaux avance tronçon par tronçon et travaille sur demi-chaussée de 7h à 17h, en semaine. Sauf aléas de chantier, les travaux seront réceptionnés en juillet 2022.



Après ces travaux de remplacement des canalisations, le Département réalisera des travaux d’enrobé et de trottoirs dans le secteur.