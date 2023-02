A la Une . Coléoptère des ruches : Allègement des mesures sanitaires pour les apiculteurs

Le préfet de La Réunion a rencontré les professionnels apicoles pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre le petit coléoptère des ruches. À compter du 1er mars 2023, sauf nouvelle détection, les mesures sanitaires générales vont être allégées, à l'exception de la zone réglementée de Saint-Philippe.

Le communiqué :



Après six mois d’absence de détection du ravageur et plus de 7 000 colonies d’abeilles et 550 ruchers contrôlés, l’État avait envisagé une évolution des mesures de restriction actuellement en vigueur dans le cadre des échanges réguliers du comité de suivi où sont associés les professionnels.



Face à la nouvelle détection du 3 février dernier, le préfet de La Réunion a souhaité rencontrer les professionnels autour de deux questions centrales, que sont le besoin d’une stratégie consensuelle pour agir contre le ravageur et la prise en compte des difficultés économiques impactant le monde apicole en découlant. Aussi, au terme de cette réunion d’échange, le préfet a pu acter des orientations importantes, prenant en compte les nécessités sanitaires et économiques.



Allègement des mesures au 1er mars

Concernant les mesures de restriction de mouvements, et sauf nouvelle détection ces prochaines semaines, les mesures sanitaires générales vont évoluer vers un allègement à compter du 1er mars 2023. En ce qui concerne les zones réglementées actuelles, seule la zone réglementée de Saint-Philippe comprenant la partie Est de Saint-Joseph sera maintenue, du fait qu’elle constitue la zone où la très grande majorité des cas ont été détectés, dont celui du 3 février dernier.



À l’intérieur de la zone réglementée de Saint-Philippe, les mouvements seront autorisés librement. Les mouvements entrant le seront également. À contrario, les mouvements sortants de la zone réglementée ne seront pas autorisés. En parallèle, les mouvements seront libres sur le reste du territoire.



Sur l’ensemble du territoire, chaque mouvement de ruche(s), qu’il s’effectue au sein de la zone réglementée ou dans le reste du département, devra faire l’objet d’une déclaration simplifiée sur Internet. En complément, des moyens déclaratifs papier seront utilisables par les apiculteurs ne pouvant accéder aux solutions dématérialisées. S’agissant d’un système déclaratif de traçabilité préventive, les mouvements ne nécessiteront pas d’autorisation préalable des services de l’État.



Les cas détectés positifs au petit coléoptère des ruches et dépeuplés sur ordre de l’administration continueront à être indemnisés selon les modalités actuelles.



Rappel de mesures préventives

Tout apiculteur, professionnel ou amateur, détenant au moins une ruche doit obligatoirement être déclaré sur le site Internet «





Tout apiculteur constatant ou suspectant la présence du ravageur Aethina tumida doit obligatoirement informer immédiatement le vétérinaire chargé du suivi de son rucher ou les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt : alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou 02 62 30 89 89 ou, le soir et le week-end, le service régional de la communication interministérielle au 02 62 40 77 77.



Le préfet de La Réunion rappelle par ailleurs que des mesures aux frontières visant tant à protéger le territoire local que national, face aux maladies des abeilles, sont applicables :



. Arrêté préfectoral du 1er août 2022 portant mesures relatives aux mouvements vers le territoire de la France hexagonale et les départements et collectivités d’outre-mer, de matériels, sous-produits et animaux susceptibles de véhiculer, disséminer ou favoriser la dissémination du ravageur Aethina tumida dit petit coléoptère des ruches.



