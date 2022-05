A la Une . Coincée dans la Seine, une orque va être euthanasiée

Une orque a élu domicile dans la Seine entre Rouen et le Havre. L’animal en difficulté et malade devra être euthanasié, a indiqué la préfecture de Seine-Maritime.

Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 08:55

L’orque est coincée dans la Seine depuis plusieurs semaines malgré les tentatives de le ramener vers la mer. L’animal souffre d’une pathologie et la décision a été prise par la préfecture de Seine Maritime de l’euthanasier pour mettre fin à ses souffrances. Des analyses seront menées sur sa dépouille.



Des ulcérations et une dermatose ont été constatées sur l’orque. Selon des experts, il pourrait s’agir d’une mucomycose, une maladie émergente chez les mammifères marins.



L’orque mâle très affaibli avait été aperçue pour la première fois le 16 mai près du Pont de Normandie. Un arrêté préfectoral avait été pris pour "éviter tout rassemblement ou affluence à sa proximité".