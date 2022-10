Cohorte 5 : une dizaine de porteurs de projets se forment à la création d’entreprise à Saint-Benoit

Ils sont une dizaine de candidats retenus pour la Cohorte 5 PAC (programme d’Accompagnement à la création d’entreprise) 2022. Le premier round reposait sur la présentation de leur idée de création d’entreprises. Une étape de sélection qui leur a donné accès à un programme complet de formation. L’objectif : faire mûrir leur projet de création d’entreprise.



C’est au Village Connecté de Saint-Benoit que ces futurs chefs d’entreprise suivent actuellement leur formation. Mise sur pied par le MEDEF Réunion et ses différents partenaires, celle-ci s’étale sur neuf semaines. Au besoin, ces futurs chefs d’entreprise disposent également de l’appui logistique du Village Connecté où ils sont en résidence. A l’issue de cette session, à la mi-novembre, ces derniers vivront un nouveau moment fort : la présentation de leur projet abouti devant le jury et les partenaires de cette opération.



Ce dispositif, soutenu par la Cirest et organisé par le MEDEF Réunion, est cofinancé par l’Union européenne, via le FSE, dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie de Covid 19.