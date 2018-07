Cohésion sociale: La sous-préfète Isabelle Rebattu, en visite à l'ESAT ALEFPA Edmond Albius

La sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse auprès du préfet de La Réunion, Isabelle Rebattu, a visité ce lundi l'établissement et services d'aide par le travail (ESAT) Edmond Albius de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), situé à Cambaie (Saint-Paul).



Cet ESAT accueille et permet la mise au travail dans un cadre "protégé" de près de 80 travailleurs handicapés et permet l'insertion en milieu ordinaire de près de 10 personnes en situation de handicap chaque année. Isabelle Rebattu a profité à l'occasion de cette visite pour échanger avec un certain nombre des acteurs majeurs sur la thématique de l'emploi et du handicap, mais également les premiers concernés, personnes en situation de handicap et employeurs.



Isabelle Rebattu a pu constater que La Réunion était un des territoires les plus engagés dans la valorisation des compétences et des talents des personnes handicapées en emploi.



La sous-préfète a pu échanger avec des usagers et équipes de l'ESAT, qui lui ont fait découvrir leur activité, des employeurs des trois fonctions publiques du territoire engagés en faveur d'une meilleure insertion des personnes en situation de handicap en emploi.



Isabelle Rebattu a également rencontré des anciens et actuels apprentis en situation de handicap ayant décroché leur diplôme ou encore en formation dans le cadre de l'expérimentation d'alternance accompagnée spécifique à La Réunion PreKap'R. Depuis 3 ans, cette expérimentation inédite sur le territoire français parie sur la réussite des parcours des personnes par un accompagnement adapté et multi-partenarial.



Enfin, elle a fait la rencontre de participants à un projet innovation d'exposition imaginée par le Handi-Pacte - dispositif créé par le FIPHFP pour mobiliser les employeurs publics et faire changer le regard sur le handicap.



Cette exposition, révélée pour la première fois à la sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse lundi midi fera le tour de l'île durant 2 ans pour inciter chacun de nous à faire évoluer sa vision du handicap.



Son inauguration officielle aura lieu en octobre 2018.