Communiqué Cohabitation solidaire : Un hébergement offert en échange de compagnie pour les personnes âgées

Alors que de nombreuses personnes âgées souffrent de solitude, l'association SOS Gamounes propose de faire de la cohabitation solidaire. Un hébergement est ainsi mis à disposition gratuitement pour des femmes souhaitant offrir leur compagnie à des dames âgées. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 11:36

De nombreux gramounes de notre ile vivent dans la plus grande solitude et dans l'insécurité seuls chez eux, notamment le soir et la nuit. Pour y pallier l'association SOS Gramounes isoles les aide ainsi que leur famille à trouver un(e) accompagnant(e) gratuitement pour le soir et la nuit ce qui règle le problème et retarde leur entrée en EHPAD.

Ainsi, nous avons des offres de co habitation solidaire pour des DAMES SEULES désireuses de bénéficier d'un hébergement offert contre un peu de compagnie en soirée et une présence de nuit en semaine pour le gramoune. Nos offres actuelles se situent au TAMPON 400, RAVINE DES CABRIS, LA PLAINE ST PAUL, LE PORT, STE MARIE (confiance les hauts), CAMBUSTON, ST BENOIT.

INFOS au 0262 582 581 - SOS Gramounes isolés