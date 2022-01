A la Une .. Cohabitation solidaire : Dame âgée recherche compagnie

L'association "Gramounes isolés" publie une annonce pour relayer les offres de chambres meublées proposées gratuitement par des dames âgées isolées. Par N.P - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 09:31

Le communiqué :



OFFRES DE CO-HABITATION SOLIDAIRE de SOS Gramounes Isolés au 25/01/2021 soit 6 offres.

Principe : offre d'une chambre meublée proposée gratuitement par une personne âgée isolée avec accès cuisine et salle de bains pour un(e) accompagnant(e) contre conversation en soirée et présence de nuit en semaine. Journées et W.E libres de rester ou non :

DERNIERES OFFRES : Offre sur l'ENTRE DEUX : dame âgée recherche dame de compagnie (soirée et nuit en semaine) offre sur STELLA St LEU dame recherche dame offre sur STE ANNE : dame recherche dame offre sur STE MARIE (beauséjour) dame âgée recherche dame offre sur ST JOSEPH (ville) dame âgée recherche dame offre sur ETANG ST LEU : dame 61 ans recherche dame offre sur LA POSSESSION dame recherche dame

NB : Pas d'offres pour hommes pour le moment SI INTERESSE(E) tel en journée au 0262 582 581 Patrice Louaisel Président de SOS Gramounes isoles