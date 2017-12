Cocotier abattu à Saint-Leu: "C'est déplorable"

Ce mercredi, nous relayions l'étonnement de riverains du front de mer de Saint-Leu face à l' abattage par erreur d'un cocotier vieux de 70 ans . Une information que contredit la mairie de Saint-Leu, qui s'est empressée de dénoncer une intox via sa page Facebook, assurant qu'il s'agissait d'un arbre "dont le coeur était en partie malade" et dont la coupe était nécessaire "pour assurer la sécurité"."C'est déplorable" regrette de son côté Pascal Levionnois, le gérant du snack-bar avoisinant, évoquant un "arbre sain, qui produisait encore des cocos". "Déjà on coupe un arbre sans le remplacer, ensuite on n'a pas été prévenus avant, et en plus de ça, les dégâts occasionnés sur mon portail n'ont pas été réparés", rapporte-t-il."C'était un arbre symbolique pour les créoles, l'un des plus vieux. Il atteignait près de 25 mètres de haut", souligne encore le restaurateur.